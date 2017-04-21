هكذا احتفل الفنانون بـ«ليلة الحنة».. إيمي بـ«قبعة» ووفاء بـ«الزي الهندي»

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كأغلب الفتيات، يحرص عدد كبير من الفنانات على الاحتفال بليلة "الحنة"، وهي الليلة التى تسبق حفل الزفاف، وتختلف طقوس كل منهما عن الأخرى، فالبعض يقتصر تلك الليلة في حضور العائلة والأصدقاء فقط، بينما يفضل آخرون الظهور الإعلامي وتداول بعض الصور من تلك الاحتفالات. نرصد أبرز عادات وطقوس هؤلاء الفنانات في تلك الليلة.

وفاء قمر

احتفلت الفنانة وفاء قمر مؤخرًا بحنتها في المنزل، ونشرت صور لها وهي ترتدي الساري الهندي عبر موقع الصور الشهير "أنستجرام"، وعلقت عليها "حنتي فرحي بكرة عقبال كل البنات"، وظهر معها في الصور الفنان هيثم محمد، وحازت الصور على إعجاب الجمهور.

أيتن عامر

احتفلت أيضًا الفنانة أيتن عامر وزوجها أحمد عز العرب مدير التصوير بحنتهما، وارتدت الزي الهندي بحضور الأهل والأصدقاء منهم الفنانة وفاء عامر وداليا عامر وغادة إبراهيم وفلك نور والإعلامية جيهان محي والإعلامية علا الفقي، بفيلا كان زمان على طريق سقارة.

مي كساب

بينما الفنانة مي كساب فارتدت فستانا ملونا وكان ماكياجها خفيف، وبدت مي سعيدة مع صديقاتها اللواتي ارتدين تنانير ملونة ووضعن الورود على شعرهن.

وشاركت جمهورها مجموعة من الصور الخاصة من حفلة حنتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت قائلة "شكرا لكل الناس اللي كانت السبب في اليوم الحلو ده أهلي وأصحابي".

وأضافت "أزياء عمرو سعيد، وديكور فاطمة الشاذلي وماكياج هاني إبراهيم والكوافير فارس الهواري أما دي جي فداليا.. بحبكم".





دنيا سمير غانم

على غرار أغلب الفنانين أقاما أيضًا العروسان إيمي والرداد "ليلة حنة" استقبلا فيها كل أصدقائهم ليفرحوا ويحتفلوا معهم، خاصة وأن عقد قرانهم تم في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وحرصت إيمي على ارتداء ملابس "كاجوال"، ولكنها أضافت قبعة بيضاء كبيرة على رأسها.



دنيا سمير غانم

أما شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم فودعت العزوبية قبل زفافها على الإعلامي رامي رضوان بيوم بمنزلها، وحضر "الحنة" مجموعة من أقرب صديقاتها، كان أبرزهم الفنانة المغربية ميساء مغربي التي نشرت صورة تجمعها بدنيا وشقيقتها إيمي سمير غانم، وعلقت عليها قائلة "حنة دنيا مبروك والله يهنيكي والله يسعدك".