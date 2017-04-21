وفد عسكري روسي يغادر القاهرة بعد زيارة استمرت عدة أيام

رويترز: عودة آية حجازي إلى واشنطن على متن طائرة عسكرية أمريكيةإقرأ المزيد 10,215

ما هي مادة "TATB" التي تدخل وزير الداخلية لمنعها من التداول في الأسواق؟إقرأ المزيد 9,829