الرئاسة: السيسي يزور السعودية الأحد المقبل

(مصراوي):

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد المقبل، إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت رئاسة الجمهورية- في بيان لها الجمعة- إنه من المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة مصرية- سعودية تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذى بات يمثل تهديداً لأمن واستقرار الأمة العربية بل والمجتمع الدولى بأكمله.

وأوضحت الرئاسة أن زيارة الرئيس السيسي تأتي استجابة لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك فى إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يساهم فى تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التى تواجه الأمة العربية.