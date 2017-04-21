تحديث بطاقة التموين : تنبيه هام لاصحاب البطاقات المطلوب تحديثها

شيماء مصطفى

تطلب وزارة التموين خلال هذه الفترة تحديث بطاقة التموين من خلال موقع tamwin الرسمي التابع للوزارة، أو من خلال مديريات التموين في كل أنحاء الجمهورية، وقد بدء الملايين من المواطنين في مصر الاستعلام عن بطاقة التموين الخاصة بهم لمعرفة هل بطاقتهم تحتاج لتحديث أو لا، وقد شرحت الوزارة بالتفصيل عملية تحديث بيانات بطاقة التموين الذكية في موقع tamwin، نعرض لكم من خلال هذه الصفحة كل ما يدور في بال أصحاب البطاقة الذكية المطلوب تحديثها.

تنويه هام من وزارة التموين للمواطنين أصحاب البطاقات المطلوب تحديثها

كشفت وزارة التموين عن تنويه هام بخصوص تحديث بطاقات التموين، والتنويه هم عدم تحديث البطاقة يدويا، وإلكترونيا في نفس الوقت، وطلبت من المواطنين أن يقوموا بتحديث بطاقة التموين إما يدويا، أو إلكترونيا، وليس الأثنان معا، وأشارت إلى أن التحديث بالطريقتين قد يؤدي إلى حدوث خلل في عملية التحديث، وبالتالي تتوقف البطاقة في يوم 1 يوليو 2017 القادم، ولن يتمكن المواطن صاحب البطاقة من صرف المستحقات التموينية منها.

الاستعلام عن بطاقة التموين

أعلنت الوزارة في وقت سابق أنه ليس كل بطاقات التموين مطلوب تحديثها، وللاستعلام عن بطاقة التموين الخاصة بك، كل ما عليك هو الذهاب إلى أقرب بدال، وتطلب منه فحص بطاقة التموين، وفي حالة أن البطاقة مطلوب تحديثها سيجد البدال كلمة ” مطلوب التحديث” في نهاية الإيصال الذي يخرج من مكينة صرف التموين، ولو لم تظهر هذه الكلمة هذا يعني أن البطاقة ليس فيها أي مشكلة، ولا تحتاج للتحديث.

ماذا لو لم يتم تحديث بطاقة التموين

كشفت وزارة التموين أن هناك مدة محددة لتحديث البطاقات، وبعد انتهاء هذه المدة سيتم غلق باب التحديثات، وسيتم ايقاف البطاقات التي لم يتم تحديثها، وهذه المدة مستمرة حتى يوم 1 يوليو 2017 القادم.

ما هو الغرض من تحديث البطاقة

أشارت الوزارة إلى أن عملية تحديث البطاقة الغرض منها أن يصل الدعم لكل مستحقيه، وبالتالي تحتاج لكي يكون لديها بيانات صحيحة لكل أسرة تستفيد من بطاقة التموين، وبالتالي يصل الدعم بشكل أفضل لمستحقيه.

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين

هناك طريقتان لتحديث بطاقات التموين :

طريقة يدوية من خلال سحب استمارة التحديث من مديرية التموين، أو من البدال، ويتم تعبئة الإستمارة بالبيانات المطلوبة فيها، ويتم إضافة صور المستندات المطلوبة، مع إضافة الإصل للاطلاع عليه في مديرية التموين. الطريقة الثانية من خلال موقع tamwin الإلكتروني، هو موقع تابع لوزارة التموين، من خلاله تستطيع تحديث بيانات البطاقة بسهولة، بشرط إتباع التعليميات الموجودة في الموقع، وسنشرح لكم في أخر هذا المقال هذه الطريقة بالتفصيل، وبالصور لتنفيذ العملية بشكل صحيح.

هل يمكن إضافة مواليد في بطاقة التموين الآن

كشف مصدر في وزارة التموين أن التحديث الحالي ليس الغرض منه إضافة مواليد جدد في بطاقة التموين، ولكن الغرض منه هو فقط تحديث بيانات البطاقة لتوفير الدعم بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتم فتح الباب لتسجيل المواليد في بطاقة التموين مطلع يوليو 2017 القادم.

البيانات المطلوبة الأساسية لتحديث بيانات بطاقة التموين

كشفت الوزارة أن الغرض الأساسي من هذه العملية هو إضافة بيانات بطاقة الأسرة الخاصة بكل فرد مثل الرقم القومي، العنوان، والتليفون، وصلة القرابة، مرفق معها بعض المستندات المطلوبة لتأكيد الأمر.

شرح طريقة تحديث البيانات عن الإستمارة اليدوية فقط

ستقوم بسحب الإستمارة من خلال البدال، وستقوم بكتابة البيانات، وهي إسم المستفيد، والرقم القومي، صلة القرابة، مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية لكل مستفيد، وأيضا صورة شهادة الميلاد للأطفال، وإيصال كهرباء بأخر فاتورة، وأخيرا إيصال صرف التموين الأخير الموجود فيه كلمة ” مطلوب التحديث”، وسيتم كتابة هذه البيانات في الإستمارة التالية.

شرح تحديث بطاقة التموين عن طريق موقع tamwin

إذا لم تستوعب الشرح التالي، فشاهد الفيديو المرفق في أخر المقال يوجد فيه شرح لطريقة تحديث بطاقة التموين بسهولة.

تدخل على موقع tamwin. تضغط على تبويب حدث بياناتك. تكتب رقم البطاقة التموينية الموجود على البطاقة نفسها أسفل إسم المستفيد. تختار المحافظة التابع لها، ثم تكتب الحروف التي ستكون موجودة في الصورة في الموقع. يطلب منك الموقع كتابة الرقم القومي للمستفيد الذي سيقوم بتحديث بطاقة التموين. بعد ذلك يتم كتابة رقم المحمول، ثم رقم الدفع الإلكتروني الموجود في فاتورة الكهرباء. في حالة وجود خطأ في بيانات أحد المستفيدين يتم الضغط على كلمة ” تعديل” لتعديل البيانات الخاصة به. تستطيع تعديل الرقم القومي، وصلة القرابة الخاصة به. بعد إنهاء ما سبق ستقوم بتسجيل رقم التليفون الأرضي، والبريد الإلكتروني الخاص بصاحب البطاقة. لا تنسى أن تضغط على كلمة ” حفظ” لكي يتم حفظ البيانات ” مهم جدا”. قم بعمل صورة ضوئية – أسكانر – لبطاقة المستفيدين، وشهادات ميلاد الأطفال، وأخر إيصال كهرباء، إيصال صرف التموين الأخير الموجود فيه كلمة “حدث بياناتك”، ثم أرفع كل ما سبق على الموقع من خلال الضغط على كلمة “أضف ملفات” وذلك كما في الصور التالية، ولا تنسى أن تضغط تسجيل.

شبكةعيونالإخبارية

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