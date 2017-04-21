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خدمات جديدة بمكاتب البريد بالقليوبية للتيسير على المواطنين

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خدمات جديدة بمكاتب البريد بالقليوبية للتيسير على المواطنين خدمات جديدة بمكاتب البريد بالقليوبية للتيسير على المواطنين

مصراوي Masrawy

البريد المصري

بنها - أ ش أ: 

أكد محمد حمدي مدير بريد القليوبية أنه تقرر لأول مرة إدخال مجموعة من الخدمات الجديدة للتيسير على المواطنين عبر 119 مكتبا للبريد على مستوى المحافظة، وأهمها استخراج شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وبطاقات الرقم القومي وكشف العائلة وكل ما يتعلق بخدمات الأحوال المدنية.

وقال حمدي - في تصريح صحفي اليوم - إن الخدمات الجديدة تأتي للتيسير على المواطنين مقابل رسم زهيد لصالح البريد، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة بدأت في 10 مكاتب فقط، ثم تم تعميمها على 119 مكتبا، موضحا أن المواطن يتوجه لأي مكتب بريد ويحصل على الاستمارات ويسلمها بعد ملئ البيانات، ثم يحدد له موعد الاستلام من نفس المكتب داخل قريته.

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