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المدعي العام الفرنسي: العثور على رسالة منفذ هجوم الشانزليزيه لـ"داعش" في موقع الهجوم

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المدعي العام الفرنسي: العثور على رسالة منفذ هجوم الشانزليزيه لـ"داعش" في موقع الهجوم المدعي العام الفرنسي: العثور على رسالة منفذ هجوم الشانزليزيه لـ"داعش" في موقع الهجوم

مصراوي Masrawy

المدعي الفرنسي فرانسوا مولان(أ ف ب)

(مصراوي):
قال المدعي الفرنسي فرانسوا مولان، الجمعة، إنه تم العثور على قصاصة ورقية بالقرب من جثة مهاجم الشانزليزيه تحمل رسالة مكتوبة بخط اليد تدافع عن قضية "داعش".

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد اعلن مسؤوليته عن مقتل شرطي فرنسي بعد إطلاق نار بشارع الشانزليزيه في باريس، أمس الخميس، وأدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر إضافة إلى المهاجم.

وأوضح مولان أن منفذ الهجوم هو كريم الشرفي، 39 عامًا، ولد في فرنسا، وهويته كانت معروفة لدى الشرطة والقضاء، وأنه تم العثور على أسماء العديد من رجال الأمن لدى المهاجم.

وأشار مولينس، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، إلى أن الشرطة تلقت معلومات، العام الماضي، عن سعي كريم الشرفي، لمهاجمة رجال الأمن، وأنه أدين عدة مرات قبل أن يتم إطلاق سراحه بشروط، مشيرًا إلى أنه سافر للجزائر، مطلع العام الجاري.

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