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3 مليارات.. تعديات على أملاك الدولة بالقليوبية منذ 25 يناير

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3 مليارات.. تعديات على أملاك الدولة بالقليوبية منذ 25 يناير 3 مليارات.. تعديات على أملاك الدولة بالقليوبية منذ 25 يناير

التحرير

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كشف تقرير رسمي أعدته إدارة الأملاك بمحافظة القليوبية، وعرض على المجلس التنفيذي، برئاسة اللواء محمود عشماوي، أن قيمة التعديات على أراضي أملاك الدولة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، بلغت نحو 3 مليارات جنيه، معظمها على أراضي كانت مخصصة لصالح مشروعات النفع العام.

وأوضح التقرير أن التعديات بلغت مساحة 600 ألف متر مربع بجميع مدن وقرى المحافظة منها 229 ألف و844 متر مربع تم التعدى عليها دون وجه حق، ونحو 300 ألف متر مربع آخرى كانت مخصصة لصالح إقامة مشروعات المنفعة العامة والتى تبلغ مساحتها وفق التقرير نحو 657 ألف و270 متر مربع.

وكشف التقرير الذي صدر عن إدارة الأملاك بديوان محافظة القليوبية عن وجود أراضى فضاء أملاك دولة تبلغ مساحتها 877 ألف و45 مترا خالية من التعديات.

 

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التحرير

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