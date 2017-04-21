وزراء دفاع وخارجية مصر وروسيا يلتقون نهاية مايو في القاهرة

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قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، أجرى اتصالاً اليوم الجمعة، مع وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، تناول عدة موضوعات تتعلق بالملفات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى التشاور حول الأوضاع في سوريا وليبيا وعدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، التي تهم البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين رحبا خلال الاتصال بتحديد موعد انعقاد اجتماع آلية "2+2 "التي تضم وزيري الخارجية والدفاع بالبلدين، والتي تم الاتفاق على عقدها في القاهرة في نهاية شهر مايو القادم، وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة المقبلة؛ لمتابعة الإعداد لاجتماعات الآلية بالتنسيق مع وزارتي الدفاع بالبلدين.