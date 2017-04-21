بالفيديو.. الأوقاف: كتاب المواطنة ليس بديلًا للتربية الدينية

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نفى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إلغاء مادة التربية الدينية، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وعقب: "هذه المواقع الأخبارية لا تعرف المصلحة الوطنية، وتبث الشائعات لإثارة القلق".

وتابع جمعة، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" : "تدريس التربية الدينية على أيدي متخصصين سواء في الدين الإسلامي أو المسيحي أمر في غاية الأهمية، لأن الأديان صمام الأمان بالمجتمع"، موضحا أن "الإنسان مُتدين بفطرته؛ لذلك من يحاول أن يصطاد إنسان ليعلمه أن الدين هو الذبح والقتل سيتعلم ذلك وسيفعله بسهولة".

وأضاف: "من ينتحر سيقع في نار جهنم يوم القيامة"، مطالبًا بضرورة تدريب الدعاة والأئمة على صحيح الدين، ونبذ العنف والتعايش مع الآخر بكل سلم.

واستكمل:"طرحت فكرة كتاب جديد للقيم والمواطنة لأول مرة على فضيلة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، والبابا تواضروس، وتم التوافق عليه أن تكون مادة إضافية وليست بديلة عن مادة التربية الدينية".