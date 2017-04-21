وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي تسوية الأزمة السورية

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على تسوية الأزمة السورية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان، أن لافروف وشكري بحثا "الخطوات المحددة التي من شأنها تنشيط الجهود السياسية والدبلوماسية المشتركة، للمساعدة في إيجاد حل عملي للصراع في سوريا، بما في ذلك على منصتي أستانا وجنيف".

كما تطرق الطرفان إلى بعض المسائل الهامة حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعلنت الخارجية الروسية أن المكالمة بين الوزيرين جرت بطلب من الجانب المصري.