أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي تسوية الأزمة السورية

Google+ Print
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي تسوية الأزمة السورية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي تسوية الأزمة السورية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على تسوية الأزمة السورية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان، أن لافروف وشكري بحثا "الخطوات المحددة التي من شأنها تنشيط الجهود السياسية والدبلوماسية المشتركة، للمساعدة في إيجاد حل عملي للصراع في سوريا، بما في ذلك على منصتي أستانا وجنيف".

كما تطرق الطرفان إلى بعض المسائل الهامة حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعلنت الخارجية الروسية أن المكالمة بين الوزيرين جرت بطلب من الجانب المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا

تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا

بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة

بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة

«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا»

«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا»

«رينو» تطرح رؤيتها لمستقبل السيارات الرياضية في معرض شانغهاي

«رينو» تطرح رؤيتها لمستقبل السيارات الرياضية في معرض شانغهاي