وادي دجلة يفوز بكأس مصر للسيدات.. ويحقق «الثلاثية»

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فاز فريق وادي دجلة بكأس مصر لكرة القدم النسائية، وذلك بعد تغلبه بضربات الجزاء الترجيحية "5/4" على فريق نادى الإعلاميين في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت، اليوم الجمعة، على ملعب نادى الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر وأذيعت على الهواء مباشرة وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي ليجمع دجلة بين الألقاب الثلاثة لهذا الموسم لكرة القدم النسائية درع الدوري العام والكأس ودرع الدوري للناشئات.

أدار المباراة، الحكم الدولي أمين عمر وعاونه المساعدتان سهام فؤاد وبوسي سعيد والحكم الرابع شاهندة سعيد.

ووزع الجوائز من مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، حازم الهوارى وسيف زاهر عضوا المجلس بالإضافة إلى سحر الهواري رئيس لجنة الكرة النسائية وعمرو السعيد رئيس مجلس إدارة نادى الصيد ورؤساء أندية الفرق المشاركة.

وفازت لاعبة نادي الإعلاميين "بروسيس" بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، بينما تم منح جائزة أفضل لاعب مناصفة بين نورا سيف من دجلة ونادين غازى من الإعلاميين.

وعقب المبارا ة النهائية لمسابقة كأس مصر، أقيمت مراسم تتويج جوائز مسابقات الموسم الثلاثة هي الدورى العام للناشئات وبطولة كأس مصر ومسابقة الدورى العام.

جاء ترتيب الفرق الفائزة بمسابقة الدورى العام للناشئات كالتالى: وادى دجلة فى المركز الاول...نادى الاعلاميين فى المركز الثانى والمركز الثالث لنادى الترام.

وحصلت لاعبة وادى دجلة فرح سمير على لقب أفضل حارس مرمى للناشئات...ويارا اشرف من الطيران كهداف المسابقة، وفاز نادى الساحل بجائزة اللعب النظيف وحصل نادى صيد المحلة بجائزة السلوك الرياضى وجاءت امنية سمير من نادى الاعلاميين كاحسن لاعبة.

كما فاز نادى وادى دجلة أيضا بدرع الدورى العام وجاء أيضا نادى الإعلاميين فى المركز الثانى، بينما حصل فريق كفر سعد بالمركز الثالث.

كما تم توزيع جوائز أفضل المراكز فى مسابقة الدورى العام كالتالى: "مها الدمرداش من وادى دجلة احسن حارس مرمى، نورا محمد من الطيران هداف البطولة"، وفاز نادى 6 أكتوبر بجائزة اللعب النظيف، بينما فاز نادى المعادى بجائزة السلوك الرياضة، أما جائزة أفضل لاعبة فكانت مناصفة بين لاعبة نادى وادى دجلة امانى رشاد من وفايزة حيدر من الطيران.

وتم تقديم درع الاتحاد المصرى لكرة القدم لكل من نادى الصيد المصرى، اتحاد الإذاعة والتلفزيون، رابطة النقاد الرياضيين، قناة أون سبورت والمؤسسة العمالية.

إضافة إلى جوائز خاصة لكل من: "نادين غازى من نادى الاعلاميين كأصغر لاعبة واعدة فى إفريقيا، وذلك فى بطولة إفريقيا للسيدات والتى أقيمت بالكاميرون فى نوفمبر الماضى، واللاعبة علياء الزنوكى من وادى دجلة هداف إفريقيا فى مشوار تصفيات البطولة الإفريقية، واللاعبة منة طارق من وادى دجلة لحصولها على لقب هداف إفريقيا للناشئات".