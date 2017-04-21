أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

​بالصور.. محافظ أسيوط الأمن يشاركان في تكريم الجندي المجهول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهولوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول

وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهولوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول

وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهولوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول

وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهولوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول

أسيوط - أسامة صديق:

شارك محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، ومدير أمن أسيوط اللواء عاطف قليعي، اليوم الجمعة، اللواء أركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول في المنطقة الجنوبية العسكرية بقرية منقباد، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

وفي كلمته، أكد مدير أمن أسيوط على الدور العظيم والتضحيات التي بذلها شهداء الحروب في إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته، مشيدًا بجهود القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"