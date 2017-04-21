​بالصور.. محافظ أسيوط الأمن يشاركان في تكريم الجندي المجهول

أسيوط - أسامة صديق:

شارك محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، ومدير أمن أسيوط اللواء عاطف قليعي، اليوم الجمعة، اللواء أركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول في المنطقة الجنوبية العسكرية بقرية منقباد، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

وفي كلمته، أكد مدير أمن أسيوط على الدور العظيم والتضحيات التي بذلها شهداء الحروب في إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته، مشيدًا بجهود القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.​