حظك اليوم برج الحوت السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج الجوزاء فيولد حالة دقيقة قليلاً ويحتم عليك الانتباه إلى كل شيء وعدم التهور أو المغامرة من دون حساب



عاطفياً: عليك أن تحترم آراء الحبيب وأن تأخذ بها وتشعر بالتفاؤل بعلاقتك به وأنك وجدت الشريك المناسب



صحياً: أنت خيالي بعض الشيء وهذا ما يجعلك تواجه بعض التوترات العصبية

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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