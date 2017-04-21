أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج القوس السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: تتاح لك فرص كثيرة وتقوم بسفر ربما، أو تتلقى زيارة من آتين من الخارج يحملون إليك مفاجآت سارّة تنقلك إلى عالم آخر

عاطفياً: عليك الهدوء وتجنّب التحديات والتغيرات وعدم الاستسلام لليأس، بل حافظ على معنوياتك العالية للتقدم بخطى ثابتة نحو الأمام

صحياً: امنح نفسك المزيد من الاسترخاء والراحة ولن تكون إلا سعيداً ومرتاحاً

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى