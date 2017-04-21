حظك اليوم برج الميزان السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: ينتقل كوكب جوبيتير إلى برج الحمل ويكون القمر في برج الدلو، ما يريح البال ويشعرك بالطمأنينة، ويدعكم الأصدقاء وتبدو متحمساً لجديد



عاطفياً: كُن حذراً من الخلافات والمشاحنات فهي قد تتطوّر سلبياً ودراماتيكيا لتتأزّم من دون أي سبب وجيه، وتكون الخاتمة غير سعيدة على الإطلاق



صحياً: يخفّ الضغط قليلاً وتشعر ببعض الارتياح وبرغبة في القيام بنشاط مفي

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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