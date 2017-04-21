حظك اليوم برج العذراء السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج الجوزاء، ليكي يقلل من وهجك ويتحدث عن فترة أكثر تعقيداً تتجلى أكثر ويتبدّل المناخ كلياً



عاطفياً: العلاقة المتينة تتأثر ولو بصورة غير مباشرة بالجوّ المشحون الذي قد يؤذي رابط الثقة بين الطرفين، لكن مع الوقت تتكشف الحقائق وتحل المشاكل



صحياً: تكون متشنجاً وعصبياً، في هذه الحال الرياضة مستحسنة ومفضلة

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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