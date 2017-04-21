من «ماتريكس» لـ«إلنترا».. تعرف على أسعار هيونداي «المستعملة» في مصر

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تربعت شركة "هيونداي" الكورية، على رأس قائمة طويلة من الشركات العالمية التي تملك إصدارات حديثة داخل السوق المصري، فوفقًا للتقرير الذي صدر في مطلع 2017 من "أميك"، وهي المؤسسة المسئولة عن إحصاء مبيعات السيارات داخل السوق المصري، استطاعت بعض الإصدارات الشركة الكورية، على غرار "فيرنا" و"إلنترا" و"أكسنت RB” الحصول على شريحة كبيرة من السوق في مصر.

وفي هذا السياق، نستعرض مواصفات أشهر إصدارات "هيونداي" في مصر..

ماتريكس

واحدة من الإصدارات التي انتشرت بقوة في السوق المصري، ولم يمنع سحبها من مصر انتشارها بشكل مكثف، وتبلغ أسعار موديلاتها لسنوات 2001 وحتى 2008 بمستويات تتراوح من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.

فيرنا

واحدة من أشهر السيارات في مصر، وتصدر موديلاتها لسنوات 2005 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 60 ألف إلى 200 ألف جنيه.

سوناتا

لم تدم طويلًا في السوق المصري، إلا أنها استطاعت ترك بصمة واضحة على الجمهور، وتتوافر حاليًا السيارة بأسعار تتراوح من 200 ألف إلى 250 ألف جنيه لموديلات 2008 و2009.

جيتز

استطاعت السيارة المدمجة "هاتشباك" والتي ظهرت في 2006 داخل السوق المصري، ترك بصمة واضحة في الجمهور، ولا تزال السيارة الكورية تعرض في مصر بأسعار تتراوح من 85 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، وذلك لموديلات 2008 وحتى 2011.

أكسنت RB

تتراوح موديلات السيارة التي تعد من أكثر الإصدارات نجاحًا بالسوق المصري بشكل عام، من 2011 إلى 2016 بأسعار من 140 ألف إلى 220 ألف جنيه.

إلنترا

لاقت السيارة بإصدارها الذي ظهر في 2010 نجاحًا كبيرًا، ويتراوح سعر موديلاتها 2010 وحتى 2016 من 130 ألف جنيه إلى 280 ألف جنيه.