«هيونداي - كيا» تراهن على «الكروس أوفر» بمعرض شانجهاي الدولي للسيارات

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أعلنت شركة "هيونداي – كيا" الكورية، عزمها المشاركة بإصدارات جديدة تنتمي للطراز "الكروس أوفر" في معرض شانجهاي الدولي للسيارات.

وحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، فإن هيونداي ستقوم بطرح إصدار جديد كليًا من سيارتها الشهيرة "ix 35”، والتي تعرض في العديد من الأسواق العالمية باسم "توسان".

وتعتزم "كيا" الظهور بقوة في المعرض الدولي بالصين، عندما تكشف عن سيارتها الكروس أوفر الجديدة "K2”، لاسيما وأن معرض شانجهاي يمثل واحد من الخمس الكبار على مستوى العالم.

وتتجه "هيونداي – كيا" في الوقت الحالي لتكثيف إنتاجها من الطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV” و"كروس أوفر"، لاسيما مع ازدياد الطلب على تلك الأنواع على مستوى السوق العالمي.