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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: مصاعب وحواجز تنهار أمامك بشكل سريع، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر

عاطفياً: تحرز تقدّماً مهّماً وتقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو بالارتباط الجدي، أو تعمل على توطيد الروابط الحالية

صحياً: كن متأنياً ومتروياً، واستعد لمواجهة مرنة وحكيمة لمشكلاتك الضاغطة

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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