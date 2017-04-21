مصطفى بكري: «تسريب سيناء» مفبرك.. وهذه دلائل «هبل الإخوان»

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وصف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مساء الجمعة، مقطع الفيديو الذي نشرته قناة «مكملين» الإخوانية، ويحمل اسم «تسريب سيناء»، بـ«المفبرك»، قائلًا: «أراد الفيديو المفبرك أن يقول لنا إن الجيش يقتل الناس خارج إطار القانون».

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»: «الفيديو يوثق كل أساليب الإخوان في الفبركة، كما فعلوا في رابعة من قبل، وذلك بدا جليًا في اللهجة المستخدمة، والكومبارس الذي يقول اقتل المواطن الأسير ولكن لا تضرب على الرأس.. هو لو في إرهابي بيتقال عليه أسير؟ طيب هي كلمة أسير تدخل في قاموس أي جيش يواجه إرهابًا في العالم؟ هذه الكلمات لا يستخدمها أيًا من جنودنا».

تابع: «هناك مشهد آخر يُسقط الكومبارس والمخرج على السواء، سذاجة، ولأن الإخواني كعادته متآمر وأهبل، وقع أحد الكومبارس في خطأ فادح، حيث نسى أن يتخلص من لحيته، ما يظهر تناقض مضحك، وأيضًا مشهد يُظهر كومبارس يرتدي ملابس صيفية للجيش، وآخر ملابس شتوية».

استكمل: «كل محاولات الإخوان تفشل، والجميع يدرك تمامًا قوة هذا الجيش، واللي عمل هذا الفيديو أهبل، خاصةً أنه من غير الوارد أن يكون هناك مجموعة من الجنود والضباط ولا يكون هناك تحدث باللهجة المصرية العامية المعروفة».