أخبار عاجلة

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
احتفالاً بذكرى "العقاد".. جامعة أسوان تنظم مؤتمرها الثقافي الأول غدًا -
إحباط محاولة سرقة مكتب بريد شبين القناطر -
«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا» -
تحذير ..لا ترتدي الأصفر في الصيف لهذا السبب -
بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival -
بالصور.. ما هو يوم الأرض؟..تعرف على مظاهر الاحتفال به -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصطفى بكري: «تسريب سيناء» مفبرك.. وهذه دلائل «هبل الإخوان»

Google+ Print
مصطفى بكري: «تسريب سيناء» مفبرك.. وهذه دلائل «هبل الإخوان» مصطفى بكري: «تسريب سيناء» مفبرك.. وهذه دلائل «هبل الإخوان»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مساء الجمعة، مقطع الفيديو الذي نشرته قناة «مكملين» الإخوانية، ويحمل اسم «تسريب سيناء»، بـ«المفبرك»، قائلًا: «أراد الفيديو المفبرك أن يقول لنا إن الجيش يقتل الناس خارج إطار القانون».

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»: «الفيديو يوثق كل أساليب الإخوان في الفبركة، كما فعلوا في رابعة من قبل، وذلك بدا جليًا في اللهجة المستخدمة، والكومبارس الذي يقول اقتل المواطن الأسير ولكن لا تضرب على الرأس.. هو لو في إرهابي بيتقال عليه أسير؟ طيب هي كلمة أسير تدخل في قاموس أي جيش يواجه إرهابًا في العالم؟ هذه الكلمات لا يستخدمها أيًا من جنودنا».

تابع: «هناك مشهد آخر يُسقط الكومبارس والمخرج على السواء، سذاجة، ولأن الإخواني كعادته متآمر وأهبل، وقع أحد الكومبارس في خطأ فادح، حيث نسى أن يتخلص من لحيته، ما يظهر تناقض مضحك، وأيضًا مشهد يُظهر كومبارس يرتدي ملابس صيفية للجيش، وآخر ملابس شتوية».

استكمل: «كل محاولات الإخوان تفشل، والجميع يدرك تمامًا قوة هذا الجيش، واللي عمل هذا الفيديو أهبل، خاصةً أنه من غير الوارد أن يكون هناك مجموعة من الجنود والضباط ولا يكون هناك تحدث باللهجة المصرية العامية المعروفة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا

تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا

بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة

بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة

«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا»

«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا»

«رينو» تطرح رؤيتها لمستقبل السيارات الرياضية في معرض شانغهاي

«رينو» تطرح رؤيتها لمستقبل السيارات الرياضية في معرض شانغهاي