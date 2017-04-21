«مصر للطيران»: إقلاع 18 رحلة جوية للأراضي المقدسة

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قال الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن اليوم الجمعة يشهد معدل تشغيل عالي مقارنة بباقي الأسبوع، بإقلاع 18 رحلة جوية، بواقع 10 إلى جدة و8 إلى المدينة المنورة؛ لنقل 3050 راكبًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، في تصريحات صحفية له، أنه من المقرر أن تسيير الشركة غدًا السبت 16 رحلة جوية من مطاري القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية، لنقل أكثر من 3600 معتمر إلى الأراضي المقدسة.

وتواصل "مصر للطيران" تسيير جسرها الجوى إلى الأراضى المقدسة، لنقل المعتمرين، الذي يشهد انتظامًا في مواعيد الرحلات التي تقلع من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، إضافة للمطارات المصرية الأخرى، حيث تسير الشركة على مدار يومين 34 رحلة جوية لنقل 6650 معتمرًا.