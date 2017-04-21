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فيديو| داعية: يجوز قتل القطط بالسم

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فيديو| داعية: يجوز قتل القطط بالسم فيديو| داعية: يجوز قتل القطط بالسم

التحرير

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قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، إنه يجوز وضع السم للقط،  خلال رده على متصلة بإمكانية وضع سم لقطة لديها في المنزل تتسبب في تعب نفسي وجسدي لها.

وأضاف الروبي، خلال برنامج "فتاوي"، المذاع على قناة "الحياة"  "يجوز للمرء الذي يتأذى من كثرة القطط حوله أن يتخلص منها بوضعها في مكان بعيد لا تقدر بعدها على العودة إلى بيته، وبحيث كذلك عدم إيذاء أي شخص آخر من جيرانه".

وتابع في رده على المتصله، :"إذا تمكنتي من التخلص منها بطريقة بعيدة عن الإذاء يكون أفضل، وإن لم يكن بإمكانك فيجوز في هذه الحالة وضع السم لها بالطعام طالما هناك أذى منها".

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التحرير

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