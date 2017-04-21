فرحات عن مناقشة البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير: ورقة لا قيمة لها

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هاجم الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، مجلس النواب، على خلفية إعلان مناقشته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة باتفاقية تيران وصنافير، خلال الأيام المقبلة.

وقال، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البرلمان يناقش الاتفاقية خلال أيام، وعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يؤكد أن اللجنة التشريعية من حقها استدعاء معارضي الاتفاقية، وكل خبراء القانون الدولي لسماع وجهات نظرهم".

وأكمل: "لا توجد اتفاقية حتى تتم مناقشتها، القضاء الإداري قضى بحكم بات ملزم للجميع ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، ما يسمى بالاتفاقية هى ورقة مجردة من أية قيمة قانونية لا تساوي المداد الذي كتبت به، لا أظن أن أحدًا من معارضي الاتفاقية سيلبي دعوة البرلمان لأن الاتفاقية لم تعد موجودة".

وتابع: "مرة أخرى يخالف البرلمان الدستور، ويسعى للتصادم بين السلطتين التشريعية والقضائية، ويرتكب المسؤلون به وبالحكومة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وعقوبتها الحبس والعزل، أعضاء البرلمان يتمترسون وراء حصانتهم ولكنها زائلة، والحساب قريب".