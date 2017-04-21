بالصور.. ترامب وأسرته يلتقون آية حجازي في البيت الأبيض

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التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الناشطة المصرية آية حجازي، بعد ساعات قليلة من إطلاق سراحها في مصر، وسفرها إلى واشنطن على متن طائرة عسكرية.

والصورة التي نشرها مدير مكتب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالبيت الأبيض، دان سكافينو، إحدى الصور التي شملت لقاء حجازي بترامب وعائلته داخل البيت الأبيض.

ويظهر في الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ترامب وابنته إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر.

SIMPLY, AMAZING. @POTUS @realDonaldTrump w/ freed Egyptian American charity worker, Aya Hijazi, @IvankaTrump, Jared Kushner, & Dina Powell. pic.twitter.com/gAYM98c1vJ — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) SIMPLY, AMAZING. @POTUS @realDonaldTrump w/ freed Egyptian American charity worker, Aya Hijazi, @IvankaTrump, Jared Kushner, & Dina Powell. pic.twitter.com/gAYM98c1vJ — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) April 21, 2017

وكان قد تم إطلاق سراح "آية" أمس الخميس، بعد تبرءتها من تهم الاتجار في البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيًا وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي.

وأثار مسؤولون أمريكيون قضية حجازي مؤخرًا بعد أن تولى ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، بحسب المسؤول الأمريكي.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة قد طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن حجازي. وصدر بيان عن البيت الأبيض، في سبتمبر 2016، طالب بإسقاط جميع التهم المنسوبة إليها وإطلاق سراحها.

لكن وزارة الخارجية المصرية استنكرت حينها "إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية".