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حظك اليوم برج الثور السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار مادي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيراً في محيطك المهني

عاطفياً: تكون مطلوباً من الجنس الآخر وربما يكون مفتوناً بلطافتك الفائقة، فلا تخيب أمله فيك وكن كما أنت على طبيعتك

صحياً: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي وتمضيه كأنك تطير بخفة

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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