رئيس الاتحاد: نسعى إلى التعاقد مع مهاجم بوركينا فاسو

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أكد محمود مشالي، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أنه في طريقه للتعاقد مع مهاجم المنتخب البوركينى الذى خاض نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأوضح مشالي، أن فريقه لن يتعاقد مع أي لاعب أجنبى لم يرتدى فانلة منتخب بلاده، بعد الأزمة التى تفجرت داخل النادى بعد التعاقد مع السنغالى سوسوكو، والذى رفضه الجهاز الفنى السابق بقيادة مختار مختار، وابتعد عن المشاركة أيضا مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة ماكيدا.

ويعول مجلس إدارة النادى على صفقة بيع كاسنجو، مهاجم الفريق، للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها النادى.

ووفقا لمشالي، فإن هناك عدة عروض للاعب لكنها لم تخرج من مرحلة المفاوضات فهناك عرض فرنسي وآخر بلجيكي، إضافة إلى عرض تونسي.

ويأمل الاتحاد السكندري في الاستغناء عن اللاعب بما لايقل عن المليون ونصف المليون دولار، رافضين مبدأ إعارة اللاعب الذى ينتهى تعاقده بنهاية موسم 2019.