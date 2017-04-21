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جهاد جريشة يعود للتحكيم في الدوري بعد أزمة الزمالك

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جهاد جريشة يعود للتحكيم في الدوري بعد أزمة الزمالك جهاد جريشة يعود للتحكيم في الدوري بعد أزمة الزمالك

التحرير

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عاد الحكم الدولي جهاد جريشة، لإدارة مباريات الدوري الممتاز، غدا السبت، بعد غياب استمر لمدة شهر ونصف، عقب أزمة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة المؤجلة من الجولة الخامسة.

وانتهى اللقاء الذي أقيم في 3 مارس الماضي، بفوز الفريق الفيومي بهدف دون رد، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا أدى إلى تهديد الزمالك بالانسحاب من الدوري الممتاز.

وأعلنت لجنة الحكام، برئاسة عامر حسين، أسماء حكام المباريات التي ستقام غدًا السبت، في إطار مباريات الجولة الـ 25 من المنافسة.

ويتولى فيها جريشة مباراة  الشرقية والداخلية ويعاونه كل من عبد الفتاح عريشة وعمر فتحي، ومحمد بشير حكماً رابعاً، بينما يدير إبراهيم نور الدين لقاء النصر للتعدين وأسوان، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وتامر رشاد، وعاطف العفي حكماً رابعاً. 

ويدخل للمقاصة في مواجهة مع نظيره وادي دجلة، تحت قيادة تحكيمية لأحمد الغندور، ويعاونه كل من أحمد ساهر وسيد نافع، ومحمد حسان حكماً رابعا. 

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التحرير

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