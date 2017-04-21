«دورتموند» يبدي ارتياحه للقبض على منفذ هجوم الحافلة

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أعرب نادي بوروسيا دورتموند، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يساهم اعتقال المنفذ المحتمل للهجوم الذي استهدف حافلة الفريق في 11 أبريل، في سرعة الكشف عن ملابسات الأحداث.

و أصدر النادي بيانا، اليوم الجمعة، وجه من خلاله الشكر للسلطات على العمل الذي قامت به، وذكرت أن مسئولى بروسيا دورتموند واثقون بالفعل من أن الشخص الذى تم إلقاء القبض عليه، وهو مواطن ألماني روسي يبلغ من العمر 28 عامًا، هو منفذ "الاعتداء البائس" الذي استهدف حافلة الفريق وأسفر عن إصابة اللاعب مارك بارترا وأحد أفراد الشرطة.

وألقت الشرطة الألمانية صباح اليوم، القبض على المدعو سيرجي دبليو؛ للاشتباه في أنه منفذ الاعتداء، مشيرة إلى أنه كان يسعى إلى التربح بعد أن راهن على انخفاض سعر أسهم نادي دورتموند.

ووجهت النيابة الفيدرالية الألمانية للمعتقل تهمة الشروع في القتل والتسبب في إصابات بدنية خطيرة وتفجير قنابل.