مدافع موناكو عن مواجهة يوفنتوس: «مباراة ديربي»

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وصف البولندي كامل جليك، مدافع فريق موناكو، وقوع فريقه في مواجهة يوفنتوس الإيطالي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، بأنه ديربي.

وعلق اللاعب البولندي على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بكلمة "ديربي" فقط بعد انتهاء القرعة ليثير جماهير فريقه السابق تورينو في التعليقات التي بدأت على الفور في تشجيعه لإخراج يوفنتوس الجار اللدود من البطولة الأوروبية.



وكان جليك يلعب ضمن صفوف تورينو الغريم اللدود ليوفنتوس لمدة خمس سنوات ما بين 2011 وحتى 2016، وارتدى خلالها لفترة شارة قيادة الفريق، قبل أن ينضم الصيف الماضي إلى صفوف موناكو الفرنسي مقابل 11 مليون يورو بخلاف 4 مليون أخرى كمكافآت إضافية.



جدير بالذكر أن القرعة أسفرت عن مواجهة نارية بين الجارين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بجانب المواجهة الأخرى التي تضم يوفنتوس مع موناكو.