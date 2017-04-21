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كواليس لقاء ترامب بآية حجازي داخل البيت الأبيض

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كواليس لقاء ترامب بآية حجازي داخل البيت الأبيض كواليس لقاء ترامب بآية حجازي داخل البيت الأبيض

مصراوي Masrawy

كواليس لقاء بآية حجازي داخل البيت الأبيض

كتب - عبدالعظيم قنديل:
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل فى مكتبه بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، الناشطة الأمريكية آية حجازي التي أفرجت عنها السلطات المصرية قبل أيام بعد أن قضت حوالي ثلاث سنوات في السجن.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن شون سيبسر، السكرتير الإعلامي للبيت الأبيض، قوله ان الرئيس ترامب كان مشاركاً بشكل مباشر فى مفاوضات اطلاق سراح آية حجازي، مضيفًا أن آية عادت إلى واشنطن برفقة زوجها.

وحضر اللقاء ابنة الرئيس إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر الذي يعد أحد أبرز مستشاريه، إضافة إلى شقيق آية، باسل حجازي، حيث أعرب الرئيس ترامب عن سعادته لعودة آية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية.

يذكر أن القضاء المصري أقر  ببراءة آية حجازي من تهمة الاعتداء على الأطفال التى رفضتها جماعات حقوق الانسان والمسؤولون الأمريكيون على نطاق واسع. وقد أنشأت هي وزوجها مؤسسة لمساعدة أطفال الشوارع في عام 2013، ولكن تم القبض عليهما مع عدة أشخاص آخرين في عام 2014.

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