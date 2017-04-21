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ارتفاع حصيلة هجوم طالبان على قاعدة عسكرية أفغانية إلى 50 قتيلا

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ارتفاع حصيلة هجوم طالبان على قاعدة عسكرية أفغانية إلى 50 قتيلا ارتفاع حصيلة هجوم طالبان على قاعدة عسكرية أفغانية إلى 50 قتيلا

مصراوي Masrawy

الجيش الأفغاني

كابول - (د ب أ)

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأفغانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، إن عدد ضحايا هجوم مسلحي طالبان على قاعدة للجيش الأفغاني في مدينة مزار شريف الشمالية ارتفع إلى 50 قتيلا.

وكان فيتنام شينواري سكرتير قائد القوات العسكرية، قد أعلن أن الهجوم قد انتهى وأن القاعدة باتت تحت سيطرة قوات الأمن الأفغانية.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن أكثر من 100 جندي لقوا حتفهم في الهجوم.

يعد هذا هو ثاني هجوم من نوعه على منشأة مؤمنة في غضون الأشهر الأخيرة.

وكان الهجوم الأول الذي شنه مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي على مستشفى عسكري في كابول، قد أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 76 آخرين في مطلع مارس الماضي.

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