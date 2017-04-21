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ترامب: إذا أرادت الصين حل مشكلة كوريا الشمالية ستفعل

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ترامب: إذا أرادت الصين حل مشكلة كوريا الشمالية ستفعل دونالد (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين تمثل شريان حياة لاقتصاد كوريا الشمالية ويمكنها أن تحل مشكلة كوريا الشمالية إذا أرادت.

وكتب ترامب على "تويتر"، الجمعة: "الصين تمثل شريان حياة الاقتصاد الكوري الشمالي، وبينما لا يوجد شيء سهل، إلا أنهم إذا أرادت الصين أن تحلو مشكلة كوريا الشمالية ستفعل".

وكان ترامب تعهد بالضغط على الصين حتى تمارس ضغوطًا على بيونج يانج بسبب برنامجها النووي، إلا أن نبرة حديثه عن الصين تغيرت بعد لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج.

ووصلت التوترات بين واشنطن وبيونج يانج خلال الشهر الجاري إلى ذروتها وأصبح كلاهما يتحدث عن تصعيد عسكري، كان آخرها تهديدات مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي التي حذر فيها كوريا الشمالية من اختبار عزم ترامب، بينما هددت بيونج يانج برد انتقامي ونشرت يحاكي تنفيذ قصف صاروخي لأمريكا.

تدوينة ترامب

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