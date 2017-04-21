إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالدقي

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان بكدمات بالجسم، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة الدقي.

وكشفت المعاينة الأولية تحت إشراف اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، أن الحادث وقع بين سيارتين ملاكي بميدان فيني، ما أسفر عن إصابة شخصين، نقلا إلى المستشفى.

وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية للمتجه من شارع التحرير إلى شارع سليمان جوهر، حيث انتقل رجال المرور لإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.