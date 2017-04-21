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صور| السيطرة على حريق بمخزن أخشاب بـ«الربايعة» في الشرقية

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صور| السيطرة على حريق بمخزن أخشاب بـ«الربايعة» في الشرقية صور| السيطرة على حريق بمخزن أخشاب بـ«الربايعة» في الشرقية

التحرير

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إسلام عبد الخالق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع بمخزن أخشاب بحي «الربايعة» بمدينة القرين في الشرقية.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق في مخزن أخشاب بحي «الربايعة» بناحية «الشيخة حمدة» في القُرين.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والتي تمكنت من السيطرة على النيران التي التهمت جزء كبير من الأخشاب الموجودة بالمخزن، وجار حصر التلفيات وتقدير خسائر الحريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن أسباب اندلاع النيران وكشف ملابسات الحريق.

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