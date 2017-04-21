120 إعلاميًّا ومساعدًا لبابا الفاتيكان يصلون القاهرة تمهيدًا لزيارته

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وصلت مقدمة بابا الفاتيكان، فرانسيس، التي ضمت 60 من المساعدين والعاملين مع البابا فرانسيس، بالإضافة إلى 60 صحفيا وإعلاميا، إلى مطار القاهرة الدولي، على متن طائرة خاصة؛ للانتهاء من إعداد برامج الزيارة وإنهاء كل الترتيبات لاستقباله.

كان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أنه من المقرر أن يصل البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، القاهرة يوم الجمعة المقبل، حيث يقيم له رئيس الجمهورية مراسم الاستقبال الرسمي، ويعقدان لقاءً عقب الاستقبال.

وأضاف المتحدث الرسمى أن برنامج زيارة البابا يتضمن مشاركته في احتفالية تنظم بمناسبة زيارته يلقى فيها الرئيس والبابا كلمة أمام الحضور، ولقاءً مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وإلقاء كلمة أمام المؤتمر العالمي للسلام الذي تنظمه مشيخة الأزهر.

وسيلتقي البابا خلال الزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضلًا عن المشاركة في الصلاة على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بالكنيسة البطرسية، بمشاركة رؤساء الطوائف المسيحية في مصر.