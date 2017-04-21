المغازي: زيارة «شكري» للسودان تؤكد قوة العلاقة بين البلدين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وصف النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى السودان لحضور اجتماع الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية السودانية المصرية المشتركة، بمقر وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم، بـ«الهامة جدا وفي توقيت حساس».

وأضاف في بيان، اليوم، الجمعة، أن الزيارة «قطعت كل الألسنة التي امتدت للعلاقات المصرية - السودانية في الفترة الأخيرة، وحاولت النيل من متانة العلاقات بين الدولتين، كما أكدت على عمق ومتانة العلاقات السودانية المصرية»، منوها بأن الاجتماع مثل فرصة لدعم وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يعود بالنفع على مصالح شعبى البلدين.

واعتبر النائب ـن دعوة وزيري خارجية البلدين مصر والسودان وسائل الإعلام والصحافة في البلدين لتوخي الحذر والدقة في نقل الأخبار المتعلقة بين البلدين، والعمل على تعظيم المشتركات بما يخدم أواصر الأخوة والمصالح المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين، يؤكد حرص القاهرة والخرطوم على القضاء على كل الخلافات والبناء من جديد لتعزيز العلاقات.