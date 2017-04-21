ماجد طوبيا: الدعم موضوع حساس وتصدي الحكومة للشائعات يوقف البلبلة

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دعا النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب، إلى أهمية استمرار حالة اليقظة لدى كل من الحكومة بشكل عام ووزارة التموين بشكل خاص؛ للرد وتفنيد كافة الشائعات التي تحيط بمسألة الدعم، والتي لم تتوقف طيلة الفترة الماضية، وتهدف إلى بث الفوضى والبلبلة في صفوف المواطنين، خصوصا أن هناك عشرات الملايين من المستفيدين من الدعم وبطاقات التموين.

وقال في بيان، اليوم الجمعة، إن الرد من جانب وزارة التموين على هذه الشائعات يعزز الحقائق في صفوف المواطنين، لافتا إلى أن الدعم موضوع حساس للغاية ولا يمكن الشوشرة من خلاله.

كان مركز معلومات مجلس الوزراء، قال أمس، إنه في ضوء ما انتشر من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لم يتم حذف أي مواطن من منظومة بطاقات التموين، موضحا أن عملية تنقية وتحديث البيانات مستمرة من أبريل الحالي وحتى نهاية يونيو المقبل.