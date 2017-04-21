«تشريعية» البرلمان: نبدأ في «الإجراءات الجنائية» حال عدم إرساله من الحكومة

التحرير

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قال النائب إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة بابها مفتوح أمام أي شخص من السلطة القضائية؛ لمناقشة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية والذي أعده مجلس النواب.

ولفت في تصريحات لـ«التحرير»، إلى أن اللجنة في انتظار وصول أي ردود من قبل مجلس الدولة أو قسم التشريع لمراجعتها والرد عليها، مشيرا إلى إمكانية النقاش حول أي ملاحظات يراها القضاه، مضيفا «أي حد عاوز يجيي يشرفنا».

وأشار إلى أن اللجنة أيضا في انتظار وصول مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل، لافتا إلى أن المجلس يبدأ العمل في مشروع القانون حال عدم انتهاء الحكومة منه خلال الأسبوع الحالي.

وحول مشروع قانون العدالة الانتقالية، أكد الخولي أن هناك مشروعات مقدمه من قبل بعض النواب في هذا الشأن، ولكن اللجنة منشغلة الآن بقانوني الإجراءات الجنائية، ومشروع تعديلات قانون السلطة القضائية.