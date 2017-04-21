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منسق دعم مصر: فيديو القوات المسلحة صناعة قطرية تركية

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منسق دعم مصر: فيديو القوات المسلحة صناعة قطرية تركية منسق دعم مصر: فيديو القوات المسلحة صناعة قطرية تركية

التحرير

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أكد النائب محمد سليم عضو مجلس النواب والمنسق العام لائتلاف دعم بالقليوبية، أن قطر فضحت نفسها ببثها للفيديو المفبرك للقوات المسلحة المصرية، لأن كل العناصر الموجودة يتحدثون اللهجة القطرية.

وقال سليم في تصريح صحفي، إن هذا الفيديو يجب أن تحاسب من خلاله دولتا قطر وتركيا، خاصة أنهم رؤوس الإرهاب التى تعمل لتحريك جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف أن الفيديو يفضح الجماعة الإرهابية التي أعدته، ويثبت تورطها في نشر الإرهاب بمصر، ومحاولة تشويه صورة الجيش المصري الذي وقف ضد مخططاتها لهدم المنطقة العربية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أغلب ملامح من ظهروا فى الفيديو المفبرك ليست ملامح مصرية، لافتا إلى أن بعض الأشخاص لديهم لحى، إلى جانب تعدد الزى، الأمر الذي لا يمكن حدوثه فى الجيش المصرى.

وقال سليم إن مخطط قطر وتركيا لنشر الإرهاب يتضمن إثارة الرأى العام، وإعداد حملة على مواقع التواصل الاجتماعى تبث من خلالها الروح السلبية، بالإضافة إلى إعادة صياغة الأحداث والأخبار على أنها إخفاقات أمنية، في محاولة للتركيز على أن أهالى سيناء يعيشون معاناة كبيرة لا يرغبون فيها جراء تلك المواجهات بين الجيش والجماعات الإرهابية، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد مهما كان فردا أو جماعة أو حتى دولة أن يحدث وقيعة بين الشعب المصرى وجيشه.

وأشار النائب إلى أن الفيديو يتضمن تزييفا وقحا يكشف سطحية وسذاجة وجهل قنوات الجزيرة والإخوان فى الكذب والادعاء، برغم أنهم يستعينون بمخرجين محترفين لتقديم محتوى يمكنه الحصول على بعض المصداقية ولكن الشعب المصرى لن يعطيهم الفرصة.

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التحرير

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