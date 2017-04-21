أرقام لا تفوتك عن «الفرسان الأربعة» في نصف نهائي اليوروبا ليج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أقيمت قرعة دور النصف نهائي لبطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، بعد اكتمال عقد الفرق الأربعة المتأهلة وهم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وليون الفرنسي، ,سيلتا فيجو الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي، المتنافسون للوصول للمباراة النهائية التي ستقام على ملعب فريندز في العاصمة السويدية ستوكهولم، 24 مايو المقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهة أياكس أمستردام أمام ليون، فيما سيواجه سيلتا فيجو نظيره مانشستر يونايتد، وستقام لقاءات دور النصف نهائي في شهر مايو المقبل، حيث ستُلعب مباريات الذهاب يوم الخميس الموافق 4 من الشهر على ملعب الفريق الذي سيذكر أولآ، بينما ستكون مباريات العودة بعدها بأسبوع، وتحديدا يوم 11.

وصعد سيلتا فيجو للدور نصف النهائي، بعدما انتزع تعادلا بطعم الفوز 1-1 من مضيفه جينك البلجيكي، مستفيدًا بفوز الذهاب 3-2، بملعب (بالايدوس)، ليفوز 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

فيما تأهل مانشستر يونايتد بفوزه على أندرلخت البلجيكي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد، وصعد اليونايتد بقيادة ميدره الفني جوزيه مورينيو، إلى الدور نصف النهائي، مستفيدًا من تعادله ذهابًا بهدف لكل منهما في بلجيكا.

وعبر أياكس أمستردام إلى نصف النهائي، رغم خسارته أمام شالكه الألماني بثلاثة أهداف لهدفين في الإياب، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

وتمكن فريق ليون الفرنسي من عبور دور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، بعد الفوز على بيشكتاش التركي 7/6 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بهدفين لهدف للفريق التركي، وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بفوز ليون2-1.

ولأول مرة منذ 2004/05، فشل أي فريق ألماني في بلوغ نصف نهائي البطولات الأوروبية سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي يوربا ليج.

كما تأهل سيلتا فيجو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي للمرة الأولى، فضلا عن أياكس، إلى نصف نهائي بطولة أوروبية لأول مرة منذ 1996/97.

ووصل مانشستر يونايتد إلى الدور نصف النهائي للمرة الـ16 في البطولات الأوروبية، ولأول مرة في تاريخه بالدوري الأوروبي.

وعادل جوزيه مورينيو، رقم جيوفاني تراباتوني والسير أليكس فيرجسون كأكثر مدرب وصولاً إلى نصف نهائي البطولات الأوروبية (10 مرات)، بواقع 3 مناسبات مع تشيلسي وريال مدريد، و2 مع بورتو، و1 مع إنتر ميلان ومانشستر يونايتد.

في ضوء ماسبق «التحرير» يستعرض لكم في السطور التالية أرقام عن الفرسان الأربعة في نصف نهائي الدوري الأوروبي:

مانشستر يونايتد الإنجليزي

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 19.

- بدأت مشاركته في المسابقة في دور: المجموعات.

- الطريق لقبل النهائي: المركز الثاني في المجموعة الأولى، ثم الفوز على سانت إيتيان الفرنسي 4-0، ثم الفوز على روستوف الروسي 2-1، ثم الفوز على أندرلخت البلجيكي 3-2.

- عدد مشاركاته في الدوري الأوربي (كأس الاتحاد الأوروبي): 9.

- أفضل إنجاز للفريق في المسابقة: الدور قبل النهائي هذا الموسم 2016-2017.

- عدد مرات الوصول لقبل النهائي: أول مرة.

- عدد البطولات: 20.

- البطولات الأوروبية: 3 دوري أبطال وكأس الكؤوس مرة وحيدة.

- مركزه في الموسم الماضي: الخامس في البريميرليج.

- ترتيبه في الموسم الحالي: الخامس في البريميرليج.

ليون الفرنسي

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 25.

- بدأت مشاركته في المسابقة في دور: الـ 32 عقب احتلاله المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا.

- الطريق لقبل النهائي: الفوز على أي زد ألكمار 11-2، ثم روما 5-4، ثم أمام بشكتاش 3-3 (7-6) بركلات الترجيح.

- عدد مشاركاته في الدوري الأوربي (كأس الاتحاد الأوروبي): 13.

- أفضل إنجاز للفريق في المسابقة: الدور قبل النهائي هذا الموسم 2016-2017.

- عدد مرات الوصول لقبل النهائي: أول مرة.

- عدد البطولات: 7.

- البطولات الأوروبية: لم يتوج.

- مركزه في الموسم الماضي: الثاني.

- ترتيبه في الموسم الحالي: الرابع.

أياكس الهولندي

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 28.

- بدأت مشاركته في المسابقة في: دور المجموعات، عقب خروجه من تصفيات دوري الأبطال.

- الطريق لقبل النهائي: تصدر المجموعة السابعة، ثم تغلب على ليجا وارسو 1-0، ثم إف سي كوبنهاجن 3-2، ثم شالكه 4-3.

- عدد مشاركاته في الدوري الأوربي (كأس الاتحاد الأوروبي): 25.

- أفضل إنجاز للفريق في المسابقة: الفوز باللقب موسم 1991-1992.

- عدد مرات الوصول لقبل النهائي: المشاركة الثانية.

- عدد البطولات: 33.

- البطولات الأوروبية: 4 بطولات.

- مركزه في الموسم الماضي: الثاني.

- ترتيبه في الموسم الحالي: الثاني.

سيلتا فيجو الإسباني

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 57.

- بدأت مشاركته في المسابقة في دور: المجموعات.

- الطريق لقبل النهائي: صعد كثاني المجموعة السابعة، ثم تغلب على شاختار 2-1، ثم كراسنودار 4-1، ثم جينك 4-3.

- عدد مشاركاته في الدوري الأوربي (كأس الاتحاد الأوروبي): 8.

- أفضل إنجاز للفريق في المسابقة: قبل النهائي هذا الموسم 2016-2017.

- عدد مرات الوصول لقبل النهائي: أول مرة هذا الموسم.

- عدد البطولات: لم يتوج

- البطولات الأوروبية: لم يتوج

- مركزه في الموسم الماضي: السادس.

- ترتيبه في الموسم الحالي: العاشر.