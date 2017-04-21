«كونتي»: توتنهام قوة عظمى في كرة القدم الإنجليزية

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بدأ الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي، مؤتمره الصحفي بتقديم التعازي لعائلة مدرب توتنهام هوتسبير تحت 23، الراحل أوجو أهيوجو، الخاص بمبارتهما غدًا السبت، على ملعب ويمبلي، ضمن مباراتي دور النصف نهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان قد أعلن نادي توتنهام في بيان رسمي، وفاة الإنجليزي أوجو أهيوجو، مدرب فريق الرديف بالنادي، والمدافع السابق عن عمر يناهز 44 عامًا. (طالع التفاصيل).

وقال كونتي: "ستكون هناك أجواء غريبة في مباراة الغد بسبب الأخبار الحزينة، كما إننا نمر بفترة سيئة الحظ، في تدريبات يوم الثلاثاء، كاهيل أصيب بالحمى وأرسل للمستشفى للاطمئنان، لكن ليست مشكلة خطيرة لكن من الصعب مشاركته غدًا، كما لم أتخذ قراري بشن أفضل خط دفاع لمباراة الغد بعد".

وعن قرار قائد الفريق جون تيري بالخروج من تشيلسي نهاية الموسم، قال كونتي: "جون تيري يريد اللعب بانتظام وعلينا احترام قراره بالرحيل، وأتفهم قرار تيري لأنني كنت لاعبًا... لكن رحيله خسارة كبيرة".

وتابع المدرب الإيطالي قائلآ "كورتوا تعافى من إصابته وتدرب هذا الأسبوع، لكن علينا نؤكد أن توتنهام قوة عظمى في كرة القدم الإنجليزية، وهذا هو الوقت المناسب لهم للتوقف عن شعور الضعيف".