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المحكمة الرياضية: «نيمار» لن يشارك في الكلاسيكو

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المحكمة الرياضية: «نيمار» لن يشارك في الكلاسيكو المحكمة الرياضية: «نيمار» لن يشارك في الكلاسيكو

التحرير

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أكدت المحكمة الإدارية الرياضية، اليوم الجمعة، غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح برشلونة الإسباني، عن مباراة الكلاسيكو بشكل رسمي، بسبب عدم تلقي المحكمة الإدارية لأي طعن من جانب الفريق الكتالوني.

وقالت المحكمة، إنه لم يصل إليها أي اسئناف بشأن قرار إيقاف نيمار لـ3 مباريات في الدوري الإسباني، وفقًا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وجاء ذلك للرد على برشلونة، في الوقت الذي أشار فيه النادي عبر موقعه الرسمي إلى أنه قدم طعنًا أمام المحكمة الإدارية ضد إيقاف نيمار لاستنفاد جميع الطرق من أجل الاعتماد عليه في المباراة، خاصة بعد رفض لجنة الاستئناف للطعن.

الجدير بالذكر ان لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، قررت معاقبة نيمار بالإيقاف ثلاث مباريات، بسبب اعتراضه على الحكم الرابع وطرده في مواجهة مالاجا، التي خسرها النادي الكتالوني بهدفين دون رد. 

ونفذ صاحب الـ25 عامًا، العقوبة، بعدما غاب عن أولي مبارياته أمام ريال سوسيداد في الجوة الماضية من الدوري.

ويستضيف ملعب "سانتياجو بيرنابيو" يوم الأحد 23 إبريل من الشهر الجاري، مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ضمن الجولة الـ33 من الليجا.

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التحرير

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