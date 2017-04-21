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مفاجأة.. منفذ هجوم «دورتموند» يملك 15 ألف سهم في النادي

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مفاجأة.. منفذ هجوم «دورتموند» يملك 15 ألف سهم في النادي مفاجأة.. منفذ هجوم «دورتموند» يملك 15 ألف سهم في النادي

التحرير

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ذكرت صحيفة الإندبندنت الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على رجل ألماني روسي، متهم بتفجير 3 قنابل بالقرب من حافلة نادى دورتموند.

وأضافة الصحيفة أن «سيرجيو دبليو» كان ينتظر انخفاض سعر أسهم النادى ليحقق أرباحا مادية مع إلصاق الهجوم بالإرهاب، مشيرة إلى أنه يملك 15 ألف سهم في النادى مع تمتعه بحق البيع الآجل، مما يمكنه من البيع بسعر محدد سلفا رغم الانخفاض المتوقع لأسعار أسهم النادى فى حال إصابة لاعبيه.

وأوضحت الصحيفة أن المتهم حجز في ذات الفندق الذى كان يقيم فيه الفريق، وترك خطابا بالقرب من موقع التفجير يوم الثلاثاء الماضى، الذى أصيب فيه لاعب ورجل شرطة، يزعم فيه تبني الحركات الإسلامية للعملية، ولكن الشرطة شكت في صحته.

وكشفت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على المتهم صباح الجمعة، جنوبي مدينة توبينجن، جنوب مدينتى دورتموند وشتوتجارت، ووجهت له تهمة الشروع فى القتل، والتفجير، والتسبب في إصابات بالغة.

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التحرير

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