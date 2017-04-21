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بالفيديو.. شرطة أبوظبي تغلق طريقًا رئيسيًا من أجل "قطة"

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بالفيديو.. شرطة أبوظبي تغلق طريقًا رئيسيًا من أجل "قطة" بالفيديو.. شرطة أبوظبي تغلق طريقًا رئيسيًا من أجل "قطة"

مصراوي Masrawy

شرطة أبوظبي تغلق طريقًا رئيسيًا من أجل "قطة"

كتب - هشام عواض:

علقت قطة في وسط شارع "الشيخ زايد" الرئيسي، بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات، خلال مرورها بالطريق مما دفع رجال من شرطة أبو ظبي لغلق الطريق لإنقاذها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يوضح نجاح فريق تابع لإدارة البحث والإنقاذ في شرطة أبوظبي، في تنفيذ مهمة إنقاذ غير عادية، وهي إنقاذ قطة عالقة في وسط الطريق.

وقام فريق الإنقاذ المكون من 5 أفراد بغلق الطريق ومنع السيارات من السير حتى يتم إنقاذ قطة علقت فيه خوفًا من أن يصيبها مكروه.

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