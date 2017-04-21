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مطرانية المحلة الكبرى تعلن الأحد موعدًا للعزاء في شهداء الكنيستين

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مطرانية المحلة الكبرى تعلن الأحد موعدًا للعزاء في شهداء الكنيستين مطرانية المحلة الكبرى تعلن الأحد موعدًا للعزاء في شهداء الكنيستين

مصراوي Masrawy

كنيسة مارجرجس

الغربية - مروة شاهين:

أعلنت مطرانية المحلة الكبرى الأحد المقبل موعدًا لاستقبال العزاء في شهداء كنيستي مارجرجس طنطا ومارمرقس الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالسبع بنات.

ومن المقرر أن يكون على رأس مستقبلي المعزين الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى وتوابعها.

وكانت المطرانية رفضت استقبال العزاء يوم الأحد الماضي خلال الاحتفال بعيد القيامة، معلنةً أن اليوم خُصص للصلاة فقط من أجل الشهداء والمصابيين ومصر.

وكان انفجاران استهدفا كنيستي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس في محافظة الإسكندرية، في 9 أبريل الجاري، أسفر عن سقوط 28 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا، وأودى الثاني بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 45 مواطنًا، وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.​

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