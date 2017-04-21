أخبار عاجلة

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
احتفالاً بذكرى "العقاد".. جامعة أسوان تنظم مؤتمرها الثقافي الأول غدًا -
إحباط محاولة سرقة مكتب بريد شبين القناطر -
«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا» -
تحذير ..لا ترتدي الأصفر في الصيف لهذا السبب -
بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival -
بالصور.. ما هو يوم الأرض؟..تعرف على مظاهر الاحتفال به -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

برلماني: اكتشاف 230 بئرغاز جديدة تفتح آفاقًا اقتصادية كبيرة لمصر

Google+ Print
برلماني: اكتشاف 230 بئرغاز جديدة تفتح آفاقًا اقتصادية كبيرة لمصر برلماني: اكتشاف 230 بئرغاز جديدة تفتح آفاقًا اقتصادية كبيرة لمصر

مصراوي Masrawy

النائب خالد عبد العزيز فهمي

كتبت- مروة شوقي:

أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قادمه بقوة في مجالات اقتصادية جديدة بفضل اكتشاف 230 بئر غاز جديد بتكلفة 2 مليار دولار، مؤكدًا أن الإنتاج الضخم سيساهم بشكل كبير في الحصول على النقد الأجنبي، و يقلل من احتياج الدولة للغاز المسال الأجنبي.

وقال عبد العزيز- في بيان صحفي له، الجمعة- إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي للغاز عام 2018، وسيكون البدء الفعلي للحقول بشمال الإسكندرية وحقل ظهر الضخم بنهاية العام الحالي.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الاكتشافات تساعد في ضخ العديد من الاستثمارات في مواد البتروكيماويات وسبل إنتاجها، مؤكدًا أن مصر ستعمل على تطوير هذه الصناعة بمعدلات متسارعة، مما يساعد مصر في تبوء مكانه متقدمة بين دول الصناعات التحويلية، لافتًا إلى أن تنمية وتطوير تلك الموارد بطرق احترافيه وبتخطيط علمي سيقلل من نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة والذي وصل إلى 375 مليار جنيه حتى الآن.

ودعا النائب، مجلس النواب إلى ضرورة تشكيل لجنة من المتخصصين والعلماء والمستنيرين للبدء فى سرعة تنقية المناهج من كل الأفكار التى تساعد على نشر الإرهاب والتطرف حسبما عبروا، مؤكدًا أن هناك دورا كبيرا على الأزهر فى هذا الأمر، ولا بد أن يكون بشكل سريع حتى تتم حماية الأطفال والشباب من الأفكار الإرهابية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين

فيديو.. نصر سالم: إذا أصبحت مصر غير قوية فالعالم «مُهدد»

فيديو.. نصر سالم: إذا أصبحت مصر غير قوية فالعالم «مُهدد»