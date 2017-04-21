برلماني: اكتشاف 230 بئرغاز جديدة تفتح آفاقًا اقتصادية كبيرة لمصر

كتبت- مروة شوقي:

أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مصر قادمه بقوة في مجالات اقتصادية جديدة بفضل اكتشاف 230 بئر غاز جديد بتكلفة 2 مليار دولار، مؤكدًا أن الإنتاج الضخم سيساهم بشكل كبير في الحصول على النقد الأجنبي، و يقلل من احتياج الدولة للغاز المسال الأجنبي.

وقال عبد العزيز- في بيان صحفي له، الجمعة- إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي للغاز عام 2018، وسيكون البدء الفعلي للحقول بشمال الإسكندرية وحقل ظهر الضخم بنهاية العام الحالي.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الاكتشافات تساعد في ضخ العديد من الاستثمارات في مواد البتروكيماويات وسبل إنتاجها، مؤكدًا أن مصر ستعمل على تطوير هذه الصناعة بمعدلات متسارعة، مما يساعد مصر في تبوء مكانه متقدمة بين دول الصناعات التحويلية، لافتًا إلى أن تنمية وتطوير تلك الموارد بطرق احترافيه وبتخطيط علمي سيقلل من نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة والذي وصل إلى 375 مليار جنيه حتى الآن.

ودعا النائب، مجلس النواب إلى ضرورة تشكيل لجنة من المتخصصين والعلماء والمستنيرين للبدء فى سرعة تنقية المناهج من كل الأفكار التى تساعد على نشر الإرهاب والتطرف حسبما عبروا، مؤكدًا أن هناك دورا كبيرا على الأزهر فى هذا الأمر، ولا بد أن يكون بشكل سريع حتى تتم حماية الأطفال والشباب من الأفكار الإرهابية.