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بالفيديو.. ختام فعاليات التدريب المصري- البحريني المشترك "خالد بن الوليد"

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بالفيديو.. ختام فعاليات التدريب المصري- البحريني المشترك "خالد بن الوليد" بالفيديو.. ختام فعاليات التدريب المصري- البحريني المشترك "خالد بن الوليد"

مصراوي Masrawy

ختام فعاليات التدريب المصري- البحريني

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشرت وزارة الدفاع، مقطعًا مصورًا لختام فعاليات التدريب المصري- البحريني المشترك خالد بن الوليد، الذي نفذته عناصر من وحدات الصاعقة والقوات الخاصة البحرينية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة البحرينية والمصرية، والذي استمر لعدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة وحدات الصاعقة.

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت أعمال مقاومة الإرهاب، وتحرير الرهائن والاقتحام العمودي للمنشآت والمباني باستخدام الطائرات، وتنفيذ المهارات الخاصة التي تتطلبها طبيعة عمل قوات الصاعقة للوصول للأهداف.

واشتمل التدريب أيضاً على أساليب الاقتراب الحذر لتحرير الرهائن والتصدي للعدائيات المختلفة، والتدريب علي المهارات الخاصة بالاشتباك والدفاع عن النفس وفنون القتال المتلاحم والتعامل مع العبوات الناسفة ودوائر النسف والتدمير.

وتم تنفيذ العديد من المهام التخصصية والتي اظهرت مدى ما يتمتع به عناصر القوات الخاصة من دقة ومهارة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة وقدرة عالية على العمل الجماعي المشترك تحت مختلف الظروف.

يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وصقل مهارات العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي.

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