بالصور- لماذا تحتفل الملكة إليزابيث بعيد ميلادها مرتين في العام؟

كتب - علي أحمد:

تحتفل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، الجمعة، بعيد ميلادها الـ91، في حفل بسيط، فيما ستطلق المدفعية في متنزه هايد بارك وبرج لندن احتفالا بالمناسبة.

وعلى الرغم من أن "إليزابيث" ولدت في الحادي والعشرين من أبريل، إلا أن الاحتفالات الرسمية بعيد ميلاد الملكة البريطانية لا تقام إلى في شهر يونيو.

واعتادت ملكة بريطانيا الاحتفال بعيد ميلادها مرتين في العام، مرة في احتفالات خاصة في يوم ميلادها الحقيقي، ومرة في احتفالات رسمية في شهر يونيو ليكون الطقس مناسبا، بحسب التقاليد الملكية البريطانية، حيث تقام في العاشر من يونيو وتستمر لمدة 7 أيام، فيما يقوم القصر الملكي قبل هذه الاحتفالات بنشر صورة للملكة إليزابيث الثانية برفقة زوجها، دوق إدنبره، الأمير فيليب

كانت "إليزابيث" ولدت في مثل هذا اليوم عام 1926، فيما اعتلت العرش البريطاني في سن الـ 25، عقب وفاة والدها جورج السادس، وتحديداً عام 1951.