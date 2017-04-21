أبو العزائم: ضعف الأزهر واعتماده على «إخوان» وراء انتشار التطرف

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نظمت الطريقة العزمية، بالتعاون مع الاتحاد العالمى الصوفية، مساء اليوم الجمعة، مؤتمر "مواجهة الإرهاب" بمشاركة مشايخ من الطرق الصوفية، وبعض القيادات الأمنية والمختصين بملف الإرهاب.

من جانبه، قال الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، خلال كلمته في مؤتمر "مواجهة الإرهاب"، اليوم الجمعة، أن الإرهاب لا دين له، والسبب الرئيسى في انتشار التطرف هو ضعف القبضة الأمنية، إضافة إلى ضعف الأزهر الشريف واعتماده على بعض الأساتذة الإخوان، ورفض شيخ الأزهر التخلي عنهم، وعدم اتخاذه خطوات إيجابية لتجديد الخطاب الديني.

وتابع: "الإخوان والسلفية هم داعش مصر، وعلى الدولة مراقبتهم جميعًا حتى تظهر حقيقتهم الظلامية".

فيما أكد الدكتور عبد الحليم العزمي، الأمين العام للاتحاد العالمي للطرق الصوفية والطريقة العزمية، أن الهدف من عقد المؤتمر هو التصدي للهجمة الإرهابية الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية على يد قوى التطرف والإرهاب.

وأوضح العزمى خلال كلمته، أن الطريقة العزمية تحارب التيارات المتشددة منذ عشرات السنين، حيث تم طبع مئات الكتيبات التي توضح حقيقة التيارات السلفية والوهابية، التي تنتهج مناهج العنف والدم.