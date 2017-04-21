مصرع «حسن الوحش» في تبادل إطلاق نار مع قوة أمنية في الدقهلية

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لقي مسجل خطر مصرعه فى تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوة أمنية من أفراد مديرية أمن الدقهلية، في أثناء محاولة القبض عليه داخل إحدى المناطق الزراعية بمركز بلقاس.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن وجود حسن. م. ح - 34 عاما - عاطل، وشهرته حسن الوحش، مسجل خطر ومطلوب ضبطه في عدد من القضايا في إحدى الزراعات بقرية زيان التابعة لمركز بلقاس.

على الفور، تم إعداد القوة الأمنية، وفور وصول القوات إلى منطقة تواجده بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما اضطر القوة الأمنية إلى التعامل معه وتبادل إطلاق الأعيرة النارية حتى لقي مصرعه.

وعثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 051464353 و(خزينة بها 4 طلقات من ذات العيار، ودراجة نارية من دون لوحات معدنية).

حرر عن ذلك المحضر رقم 10434 جنح مركز بلقاس لسنة 2017.